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رياضة
عشية انقضاض برشلونة على "الليغا".. والد ميسي يزف نبأ سارا لعشاق "ليو"
Lebanon 24
29-04-2021
|
11:00
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كشفت تقارير إعلامية عن اجتماع خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، لحسم مستقبل "البرغوث" مع الفريق الكتالوني.
ووفقا لقناة "TV3" الإسبانية، فإن خورخي ميسي، أبلغ لابورتا برغبة نجله في البقاء مع "البارسا"، وتمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.
وأشارت "TV3"، إلى وجود مؤشرات بشأن رغبة خورخي ميسي، ولابورتا في التوصل لاتفاق بخصوص شروط استمرار "البرغوث" مع برشلونة، علما بأن النادي الكتالوني لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لتمديد عقد قائده، لأن لابورتا، يفضل انتظار التقارير المالية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حسابات النادي، والقدرة الاقتصادية للفريق في الفترة المقبلة.
وأكد التقرير، أن والد ميسي أعرب عن انفتاحه إزاء احتمال إبرام نجله عقدا جديدا طويل الأمد مع برشلونة، مشيرا إلى أن "ليو" في الوقت الحالي يعطي أولوية للأمور الرياضية أكبر من الأمور المالية، ويريد قيادة مشروع ناجح جديد مع برشلونة، بدلا من الحصول على راتب ضخم.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بشأن مستقبل ميسي، عشية مباراة برشلونة وغرناطة المؤجلة من الأسبوع الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والمقررة اليوم الخميس على ملعب "كامب نو".
وسيكون "البارسا" أمام فرصة سانحة للانقضاض على صدارة "الليغا"، ففي حال فوزه سيرفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة أمام المتصدر الحالي أتلتيكو مدريد.
المصدر:
روسيا اليوم
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