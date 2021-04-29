23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
تقرير.. ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح
Lebanon 24
29-04-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، حدد اللاعب البديل، في حال رحيل أحد المهاجمين المصري محمد صلاح أو السنغالي عن صفوف "الريدز".
وقالت "بيلد" أن ليفربول يهيئ نفسه لاحتمال بيع نجمه محمد صلاح الذي سبق له الاعتراف في تصريحات صحفية، بأنه لا يمانع اللعب لناد آخر، في إشارة إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، لذا وضع الإنجليزي جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، على رأس اهتماماته خلال الصيف المقبل.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني "للريدز" يرى سانشو، هو أفضل من يحل محل صلاح، مشيرة إلى أن ليفربول لن يضع العراقيل أمام نجمه المصري في حال رغبته في الرحيل، طالما أنه وجد البديل المناسب.
وأوضحت الصحيفة أن ليفربول لن يستطيع التعاقد مع سانشو بمبلغ يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيكون صعبا في ظل الظروف المادية الحالية للنادي والخسائر التي لحقت به بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتابع التقرير أن الصفقة لن تتم إلا في حالة رحيل واحد من بين صلاح أو ماني خلال الصيف القادم، مما سيؤدي إلى توفر مبلغ لصفقة ليفربول الجديدة.
وينتهي عقد سانشو (21 عاما) الناشئ السابق في أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي، مع دورتموند بعد عامين، وتقدر قيمته السوقية بنحو 100 مليون يورو.
بينما ينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع "الريدز" في عام 2023، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 هدفا، متأخرا بفارق هدف واحد عن المتصدر الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
في بلدة لبنانية والد يتبرأ من ابنته... اليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
في بلدة لبنانية والد يتبرأ من ابنته... اليكم التفاصيل (صورة)
05:31 | 2021-04-30
30/04/2021 05:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية يخرج عن صمته... ما علاقة باسيل؟
Lebanon 24
فرنجية يخرج عن صمته... ما علاقة باسيل؟
06:49 | 2021-04-30
30/04/2021 06:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
02:12 | 2021-04-30
30/04/2021 02:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لزاهي وهبي من المستشفى.. ورابعة الزيات تكشف وضعه الصحي
Lebanon 24
أول صورة لزاهي وهبي من المستشفى.. ورابعة الزيات تكشف وضعه الصحي
11:46 | 2021-04-30
30/04/2021 11:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير سابق "عم يحرق حالو"!
Lebanon 24
وزير سابق "عم يحرق حالو"!
02:45 | 2021-04-30
30/04/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-04-30
سواريز يوجه نصيحة لميسي حول مستقبله في برشلونة
14:00 | 2021-04-30
أليغري عاد... هل افترب رحيل رونالدو عن "السيدة العجوز"؟
12:24 | 2021-04-30
بالمستندات.. قرعة كأس لبنان حصلت وفقاً للأصول
11:00 | 2021-04-30
صفقة الـ145 مليونا.. لماذا قد يضحى ليفربول الآن بمحمد صلاح؟
08:00 | 2021-04-30
"غرناطة" يحرم "برشلونة" من اعتلاء صدارة الدوري الإسباني!
05:00 | 2021-04-30
لاعب يتلاعب بالدفاع والحارس ليسجل هدفا عالميا.. شاهدوا الفيديو الرائع
فيديو
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
08:00 | 2021-04-30
30/04/2021 23:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن هاتف متطوّر.. تعرّفوا إلى ميزاته وسعره! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن هاتف متطوّر.. تعرّفوا إلى ميزاته وسعره! (فيديو)
08:00 | 2021-04-30
30/04/2021 23:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة رومانسية.. بايدن يهدي زوجته زهرة (فيديو)
Lebanon 24
لحظة رومانسية.. بايدن يهدي زوجته زهرة (فيديو)
04:45 | 2021-04-30
30/04/2021 23:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact