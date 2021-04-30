رياضة

لاعب يتلاعب بالدفاع والحارس ليسجل هدفا عالميا.. شاهدوا الفيديو الرائع

Lebanon 24
30-04-2021 | 05:00
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سجل مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي، بيدرو جيليرمي، هدفا عالميا خلال اللقاء الذي جمع فريقه ضد يونيون لا كاليرا التشيلي في دور المجموعات لمسابقة كأس "ليبرتادوريس".

وفي الدقيقة 75، عندما كان فريق يونيون لا كاليرا يهاجم بأكبر عدد من اللاعبين ويرمي بثقله لزيارة شباك فلامنغو، ارتدت الكرة من دفاع الفريق البرازيلي، لتصل إلى أحد اللاعبين من نفس الفريق، الذي راوغ أحد مهاجمي الفريق التشيلي، قبل أن ينطلق بسرعة من الجهة اليمنى ويرسل كرة عرضية لزميله جيليرمي، الذي استلمها على مشارف منطقة الجزاء، ليتلاعب بعدها بمدافعين اثنين، وعندما خرج الحارس للتصدي له، رفع جيليرمي الكرة ببراعة من فوق رأس الحارس لتتهادى إلى الشباك.


🤩⚽🇧🇷 Pedro with the early candidate for best goal you'll see this week!@Flamengo_en | #Libertadores pic.twitter.com/MWlDZKdTNi

وانتهت المباراة بفوز فلامنغو بنتيجة 4-1.

المصدر: روسيا اليوم
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