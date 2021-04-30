ميسي يبلغ برشلونة قراره النهائي!

قال التلفزيون الإسباني، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة بقراره النهائي، مشيرا إلى أن عقد نجم الفريق الأول سينتهي بنهاية الموسم الحالي.



ونقل التلفزيون، عن الصحافي روجر تورييو، الذي يعمل في القناة الثانية، قوله إن ميسي، الذي سيكمل 34 عاما في حزيران المقبل، أبلغ إدارة برشلونة برغبته في البقاء مع الفريق، مشيرا إلى أن ميسي قد يوقع عقدا يحصل بموجبه على نصف الأجر الذي يتقاضاه حاليا، لكن العقد سيكون طويلا للغاية.

وكان رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، قال، في تصريحات مع محطة "تليسينكو" الإخبارية الإسبانية: "ليو أفضل لاعب في العالم. إنه مرتبط جدا بهذا النادي. أنا مقتنع بأنه يريد البقاء وسنفعل كل ما في وسعنا حتى يبقى".



وتابع لابورتا، الذي تحدث أكثر من مرة عن مستقبل النجم الأرجنتيني: "اليوم رأينا أنه (ميسي) محاط بفريق رائع. لعبوا كرة قدم جيدة للغاية".وقال: "كنا متحمسين حقا للعودة إلى الانتصارات، وقد فعلنا ذلك. لقد كانت مباراة نهائية رائعة ضد فريق عظيم"، مضيفا: "كان اللاعبون بحاجة إلى هذا. نحن سعداء باللاعبين والجهاز الفني والجماهير".