"غرناطة" يحرم "برشلونة" من اعتلاء صدارة الدوري الإسباني!

حرم نادي "غرناطة" ضيفه نادي "برشلونة" من فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى هذا الموسم، بعد فوزه عليه بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة 32 من المسابقة.

وبادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسجيل لـ"برشلونة" في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى لاعبو الفريق الكتالوني في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم في ظل سيطرتهم المطلقة على المباراة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.



ودفع "برشلونة" ثمن تهاونه في اللقاء، بعدما تلقى مرماه هدفين من الفريق الأندلسي حملا توقيع الفنزويلي داروين ماتشيس وخورخي مولينا في الدقيقتين 63 و79 على الترتيب، لتتعرض آمال برشلونة في استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه الموسم الماضي لصفعة قوية.وتجمد رصيد "برشلونة"، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف "أتلتيكو مدريد" (المتصدر) وبفارق المواجهات المباشرة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.في المقابل، ارتفع رصيد "غرناطة"، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 45 نقطة في المركز الثامن.

ملخص السقوط الأول لـ "برشلونة" في الكامب نو امام "غرناطة" و ضياع الصدارة 📺🔥#BarçaGranada 1-2 pic.twitter.com/nX7bXUYwuw