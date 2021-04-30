"غرناطة" يحرم "برشلونة" من اعتلاء صدارة الدوري الإسباني!

حرم نادي "غرناطة" ضيفه نادي "برشلونة" من فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى هذا الموسم، بعد فوزه عليه بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة 32 من المسابقة.
وبادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسجيل لـ"برشلونة" في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى لاعبو الفريق الكتالوني في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم في ظل سيطرتهم المطلقة على المباراة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ملخص السقوط الأول لـ "برشلونة" في الكامب نو امام "غرناطة" و ضياع الصدارة 📺🔥#BarçaGranada 1-2 pic.twitter.com/nX7bXUYwuw
— LaLiga (@LaLigaArab) April 29, 2021