23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
أليغري عاد... هل افترب رحيل رونالدو عن "السيدة العجوز"؟
Lebanon 24
30-04-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس، يريد الرحيل عن "السيدة العجوز" بنهاية الموسم الجاري.
وقالت "لاغازيتا ديلو سبورت" في تقرير لها، أن رونالدو كلف وكيله خورخي مينديز، بمهمة إيجاد ناد جديد له في الموسم المقبل، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.
وأضافت أن ريال مدريد استبعد فكرة إعادة رونالدو لصفوفه، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خيارا أمام الدون، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويا، إذا كان يريد مغادرة اليوفي.
ولفتت الصحيفة، إلى أن موقف رونالدو من البقاء مع "البيانكونيري" قد تغير بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.
وختمت بأن الأمر بين رونالدو ويوفنتوس "السيدة العجوز" يشبه الانفصال، لكنهما ما زالا يعيشان معا.
وما عزز التكهنات حول رحيل رونالدو (36 عاما) هو وجود مدرب يوفنتوس الأسبق، الإيطالي ماسيمليانو أليغري، في مدينة تورينو منذ يوم الخميس، والحديث عن عودته لاستلام دفة الفريق، وذلك وفقا لعدد من التقارير الصحفية.
وأشارت نفس الصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن ماسيمليانو أليغري مرشح فوق العادة ليكون المدرب الجديد في يوفنتوس، بعد عامين من إقالته.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
في بلدة لبنانية والد يتبرأ من ابنته... اليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
في بلدة لبنانية والد يتبرأ من ابنته... اليكم التفاصيل (صورة)
05:31 | 2021-04-30
30/04/2021 05:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية يخرج عن صمته... ما علاقة باسيل؟
Lebanon 24
فرنجية يخرج عن صمته... ما علاقة باسيل؟
06:49 | 2021-04-30
30/04/2021 06:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
02:12 | 2021-04-30
30/04/2021 02:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لزاهي وهبي من المستشفى.. ورابعة الزيات تكشف وضعه الصحي
Lebanon 24
أول صورة لزاهي وهبي من المستشفى.. ورابعة الزيات تكشف وضعه الصحي
11:46 | 2021-04-30
30/04/2021 11:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير سابق "عم يحرق حالو"!
Lebanon 24
وزير سابق "عم يحرق حالو"!
02:45 | 2021-04-30
30/04/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-04-30
سواريز يوجه نصيحة لميسي حول مستقبله في برشلونة
12:24 | 2021-04-30
بالمستندات.. قرعة كأس لبنان حصلت وفقاً للأصول
11:00 | 2021-04-30
صفقة الـ145 مليونا.. لماذا قد يضحى ليفربول الآن بمحمد صلاح؟
08:00 | 2021-04-30
"غرناطة" يحرم "برشلونة" من اعتلاء صدارة الدوري الإسباني!
05:00 | 2021-04-30
لاعب يتلاعب بالدفاع والحارس ليسجل هدفا عالميا.. شاهدوا الفيديو الرائع
02:00 | 2021-04-30
ميسي يبلغ برشلونة قراره النهائي!
فيديو
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
08:00 | 2021-04-30
30/04/2021 23:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن هاتف متطوّر.. تعرّفوا إلى ميزاته وسعره! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن هاتف متطوّر.. تعرّفوا إلى ميزاته وسعره! (فيديو)
08:00 | 2021-04-30
30/04/2021 23:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة رومانسية.. بايدن يهدي زوجته زهرة (فيديو)
Lebanon 24
لحظة رومانسية.. بايدن يهدي زوجته زهرة (فيديو)
04:45 | 2021-04-30
30/04/2021 23:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact