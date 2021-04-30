أليغري عاد... هل افترب رحيل رونالدو عن "السيدة العجوز"؟

أفادت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس، يريد الرحيل عن "السيدة العجوز" بنهاية الموسم الجاري.وقالت "لاغازيتا ديلو سبورت" في تقرير لها، أن رونالدو كلف وكيله خورخي مينديز، بمهمة إيجاد ناد جديد له في الموسم المقبل، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.وأضافت أن ريال مدريد استبعد فكرة إعادة رونالدو لصفوفه، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خيارا أمام الدون، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويا، إذا كان يريد مغادرة اليوفي.ولفتت الصحيفة، إلى أن موقف رونالدو من البقاء مع "البيانكونيري" قد تغير بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.وختمت بأن الأمر بين رونالدو ويوفنتوس "السيدة العجوز" يشبه الانفصال، لكنهما ما زالا يعيشان معا.وما عزز التكهنات حول رحيل رونالدو (36 عاما) هو وجود مدرب يوفنتوس الأسبق، الإيطالي ماسيمليانو أليغري، في مدينة تورينو منذ يوم الخميس، والحديث عن عودته لاستلام دفة الفريق، وذلك وفقا لعدد من التقارير الصحفية.وأشارت نفس الصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن ماسيمليانو أليغري مرشح فوق العادة ليكون المدرب الجديد في يوفنتوس، بعد عامين من إقالته.