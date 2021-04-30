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رياضة
سواريز يوجه نصيحة لميسي حول مستقبله في برشلونة
Lebanon 24
30-04-2021
|
16:00
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وجه الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، نصيحة لزميله السابق في فريق برشلونة، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حول مستقبله.
قال سواريز، خلال مقابلة حصرية مع القناة الثالثة الكتالونية أمس الخميس، ردا على سؤال حول مستقبل ميسي: "إن سألتني كصديق له، سأخبرك بأنني لا أراه في أي مكان سوى برشلونة، قد لا يكون الأمر جيدا بالنسبة له، لكنه في النهاية الوحيد الذي سيتخذ القرار".
وأضاف: "برشلونة هو الفريق الذي قدم كل شيء إلى ميسي، وبالمثل بذل ميسي كل ما يستطيع من أجل النادي، يمكن أن يبقى معه 3 أو 4 أو 5 سنوات أخرى".
واختتم سواريز حديثه عن مستقبل صديقه الأرجنتيني:"من وجهة نظري أن ميسي يجب أن يختتم مسيرته في المكان الذي شعر فيه بسعادة أكبر، لا يمكنني تخيل ميسي خارج برشلونة. بصفتي مشجعا للنادي وصديقا، أود أن أقول له ألا يغادر برشلونة".
المصدر: روسيا اليوم
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