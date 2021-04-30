بالمستندات.. قرعة كأس لبنان حصلت وفقاً للأصول

أثار حديث المدرّب موسى حجيج، المدير الفني لنادي "النجمة" وصيف بطل الدوري اللبناني لكرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعيّ حول قرعة كأس لبنان لكرة القدم الكثير من اللغط، حيث اتهم بشكل مباشر الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعدم إجراء أيّ قرعة لهذه المسابقة، و"تركيبها بالطريقة التي تخدم فريقاً بعينه".

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "نداء الوطن" مستندات تؤكد أنّ الاتحاد اللبناني كان قد أعلن عن موعد سحب القرعة عبر تعميم رسميّ رقم 13/2020 بتاريخ 24/6/2020 (المستند رقم 1، البند رقم 12)، كما حدّد المكان والزمان (يوم الجمعة 26/6/2020 الساعة الحادية عشرة والنصف في مقرّ الاتحاد).

وبحسب الصحيفة، فقد أجريت القرعة في الموعد المحدّد بحضور معظم ممثلي الأندية المعنية، وفي اليوم عينه أصدر الاتحاد نشرة إعلامية تتضمّن برنامج بطولة كأس لبنان للموسم 2020/2021 وتمّ تعميمها على الأندية وكافة وسائل الإعلام.

ولكن نظراً للظروف الصحّية السائدة في البلاد التي أدت الى تأجيل معظم البطولات، وبالتالي أثرت على مواعيد نهاية الموسم، وبسبب مشاركة فريقي "العهد" و"الأنصار" في مسابقة كاس الاتحاد الآسيوي وسفرهما في 16 أيار المقبل، كذلك بعد عودتهما سيُغادر المنتخب الأول الى كوريا الجنوبية ما سيؤدي الى توقف النشاط الرسميّ حوالى الشهر، قرّر الاتحاد اللبناني لكرة القدم في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2021 (المستند رقم 2، البند رقم 3) تعديل نظام بطولة الكأس، بحيث تقتصر المشاركة في البطولة على أندية الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أربعة أندية من الدرجة الثانية التي ستحتل المراكز الأربعة الأولى، وبالتالي اطلاق البطولة من الدور الـ16 مباشرة، وأعلن عن ذلك في التعميم رقم 12/2021.

كما تمّ نشر نظام البطولة المعدل (المستند رقم 3) في 12/4/2021، وكذلك الأمر بالنسبة للبرنامج الجديد للبطولة (المستند رقم 4) خلال المهلة القانونية، أيّ قبل 16 يوماً من موعد إنطلاق المسابقة. وتمّ إلغاء الادوار التمهيدية لأندية الدرجة الثانية، واقتصرت المشاركة على الأندية الأربعة الأولى في الدرجة الثانية، والتي لم تكن تُعرف هويتها بتاريخ صدور تعميم الاتحاد.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ الاتحاد لم يغيّر في القرعة التي سُحبت وقد اعتمدها كما هي، مع إدراج أسماء الأندية الأربعة التي ستشارك عن الدرجة الثانية بدلاً من إقامة أدوار تمهيدية لها. ولم تكن هناك حاجة لإجراء قرعة جديدة كون التغيير يتعلّق بهوية أندية الدرجة الثانية ولا يتعلّق بأندية الدرجة الأولى المعروفة مواجهاتها ومسار الأدوار المقبلة في الكأس.

وعليه، يُعتبر ما قام به الاتحاد بتعديله وتقليصه للبطولة وإنهائها قبل سفر ناديَي "العهد" و"الأنصار" خطوة صحيحة، وإلا كان على الاندية إنتظار شهر كامل لخوض منافسات كأس لبنان.