رياضة

هذه حقيقة عودة كوتينيو إلى بايرن ميونخ

Lebanon 24
30-04-2021 | 23:00
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باتت أيام البرازيلي فيليب كوتينيو معدودة داخل نادي برشلونة، في ظل التقارير التي تفيد بقرب رحيله عن ملعب كامب نو نهائياً، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
وظهرت تقارير صحفية تفيد باحتمالية تحرك بايرن ميونخ لاستعادة الدولي البرازيلي، الذي أمضى عامين معاراً لصفوفه حتى نهاية الموسم الماضي.
 
رغم ذلك، نفى موقع "سبورت1" تلك الشائعات، مؤكدًا أن النادي البافاري لا يفكر في استعادة صاحب الـ28 عاماً مجدداً.
 
وعلى الأرجح، سيعود كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي من جديد عبر بوابة إيفرتون، الغريم التقليدي لفريقه الأسبق، ليفربول.
 
وتشير الأنباء إلى رغبة النادي الكتالوني في الحصول على 40 مليون يورو على الأقل نظير التخلي عن كوتينيو في الميركاتو الصيفي.
 
يذكر أن اللاعب البرازيلي انضم إلى برشلونة في كانون الثاني 2018 مقابل حوالي 142 مليون جنيه إسترليني، شاملة الحوافز الإضافية، لكنه فشل في التألق مع البلوجرانا، مما دفع ناديه للتفكير في التخلص منه مجدداً.
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