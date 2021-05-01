رياضة

مدرّب "تشيلسي": الجدول في غاية القسوة.. لا نملك رفاهية التقاط الأنفاس!

Lebanon 24
01-05-2021 | 01:30
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قال الألماني توماس توخيل مدرب نادي "تشيلسي" الانكليزي إنّه يستمتع بالمنافسة في 3 مسابقات مختلفة في خضمّ جدول مزدحم لا يملك معه رفاهية التقاط الأنفاس.

ولا يزال "تشيلسي" ينافس في كأس الاتحاد الانكليزي ودوري أبطال أوروبا وخاض النادي اللندني 8 مباريات في شهر نيسان بعد فترة التوقف الدولي الشهر الماضي ولعب مباراة في منتصف كل أسبوع.


وقال توخيل الذي سبق له تدريب "باريس سان جيرمان" الفرنسي للصحفيين "إنّه جدول في غاية القسوة. لعبنا في فرنسا نفس القدر من المباريات.. لكن بالطبع هناك اختلافات كبيرة بين المسابقتين من حيث حجم التحديات وقوة المنافسة".

وأضاف: "نلعب في مستويات أخرى لا هوادة فيها.. لا نملك رفاهية التقاط الأنفاس والاسترخاء والراحة".

يذكر أنّ "تشيلسي" صاحب المركز الرابع بالدوري الإنكليزي الممتاز، سيواجه منافسه "فولهام" في مباراة قمة غرب لندن اليوم السبت وهو يضع عينه على مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام "ريال مدريد" الأربعاء، مع الإشارة إلى أنّ الفريقين تعادلا ذهاباً 1-1 في مدريد.

وقال توخيل الذي يتأخر "وست هام" الخامس بـ3 نقاط عن فريقه: "فولهام فرصة سانحة للحفاظ على هذه الأفضلية في الدوري. أعلم أن المباراة تأتي وسط مواجهتين في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال. إنه أسبوع غير عادي لكني سعيد لأن اللحظة حانت لإثبات قدرتنا على التركيز".


المصدر: سكاي نيوز
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