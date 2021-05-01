رياضة

"لغز" وفاة مارادونا تابع.. هذا ما كشفه تقرير لجنة التحقيق!

Lebanon 24
01-05-2021 | 03:30
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خلصت لجنة طبية عيّنت للتحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، إلى تقرير يتعلّق بأسباب وفاته، يشير إلى أنّ الفريق الطبي المسؤول عن دييغو مارادونا، تصرف بطريقة "غير لائقة ومتهورة وبعيدة عن الاحترافية".


وصدر التقرير يوم 30 نيسان، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز" التي اطّلعت عليه من مصدر مقرّب من التحقيق، ويشير إلى أنّ المسؤولين عن علاج مارادونا لم يكونوا مؤهلين للتعامل مع مثل هذا الوضع الصحي.

ومن المعلومات الواردة في التقرير، بحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإنّ مارادونا أصيب بتوعّك خطير، وكان يحتضر لنحو 12 ساعة قبل وفاته حوالي منتصف نهار 25 تشرين الثاني الفائت.

وأضاف التقرير، أنّ مارادونا عانى من آلام لفترة ليست بالقصيرة، وبأنه لم يخضع للمراقبة بشكل صحيح قبل وفاته بساعات.


يشار إلى أن المدعين في الأرجنتين كانوا قد فتحوا تحقيقاً بعد وقت قصير من وفاة مارادونا عن عمر يناهز 60 عاماً بسبب قصور في القلب في منزل بالقرب من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وشملت التحقيقات تفتيش ممتلكات خاصة بطبيب مارادونا الشخصي، والتحقيق مع الآخرين المعنيين برعايته.

وفي آذار من هذا العام، اجتمع مجلس طبي عينته وزارة العدل لتحليل مزاعم بأن أعضاء الفريق الصحي الذين أشرفوا على مارادونا لم يقدموا له الرعاية الصحية المناسبة.

المصدر: سكاي نيوز
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