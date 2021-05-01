رياضة

مبابي يصاب قبل أيام من مواجهة "السيتي"

Lebanon 24
01-05-2021 | 11:00
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، غياب نجمه كيليان مبابي، عن مواجهة الفريق ضد ضيفه لانس، اليوم السبت، لحساب المرحلة الـ35 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال النادي الباريسي في بيان نشره على موقعه، إن مبابي "يعاني من انكماش في ربلة الساق اليمنى"، مما يعني غيابه عن مباراة الليلة، كما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 72 نقطة، على بعد نقطة واحد من المتصدر ليل.

وكان الفريق الباريسي، انهزم منتصف الأسبوع الماضي على أرضه أمام مانشستر سيتي 1-2، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، ويحتاج الفريق في مباراة الإياب، للفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف واحد، شريطة أن يسجل أكثر من ثلاثة أهداف، ليحجز بطاقة التأهل لنهائي المسابقة القارية للعام الثاني تواليا.

يذكر أن مبابي (22 عاما)، يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، برصيد 25 هدفا، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه.

كما يحتل النجم الفرنسي الشاب، وصافة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف، خلف المتصدر إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي يملك في رصيده 10 أهداف.
المصدر: روسيا اليوم
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