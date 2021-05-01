رياضة

سان جيرمان يرد على طلب برشلونة لاستعادة نيمار

Lebanon 24
01-05-2021 | 16:00
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ذكرت إذاعة "RAC 1" الكتالونية، أن إدارة برشلونة أجرت اتصالات مع مسؤولين في باريس سان جيرمان، لمعرفة موقفهم من بيع نجمهم البرازيلي نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للإذاعة، فإن الاتصالات تمت مع جهات عليا من باريس سان جيرمان، وأكدت إدارة برشلونة خلال هذه الاتصالات، رغبتها في إعادة النجم البرازيلي إلى ملعب "كامب نو"، لكن رد الفريق الفرنسي لم يتغير، حيث أكد رغبته في استمرار نيمار مع الفريق.

ورغم الرد الباريسي على الاتصال الأول، ترى إدارة برشلونة أن المفاوضات كانت إيجابية وستستمر بسبب الانسجام الواضح بين الطرفين، وتعتقد أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، هو من يشكل حجر عثرة في طريق تحقيق الهدف المنشود.

وكان نيمار (29 عاما)، انتقل من برشلونة إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، صيف 2017، مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وهي الأغلى حتى الآن في تاريخ كرة القدم، ولكن بمقدور الفريق الكتالوني استعادة النجم البرازيلي بسعر أقل بكثير من ذاك الذي تحصل عليه عند بيعه، بحكم أن عقد نيمار مع "بي إس جي"، ينتهي صيف 2022، وإذا لم يجدده فسيكون بمقدوره الرحيل مجانا إلى أي فريق يريده في الصيف المقبل.
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