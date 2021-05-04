24
o
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
لوكاكو يوجه رسالة ساخرة لإبراهيموفيتش بعد حسم إنتر ميلان للقب
Lebanon 24
04-05-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سخر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، من غريمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، عقب حسم النيراتزوري للقب "الكالتشيو" مبكرا هذا الموسم.
وسبق لإبراهيموفيتش نشر رسالة مثيرة عندما قاد ميلان للفوز على إنتر هذا الموسم بهدفين مقابل هدف، قال فيها: "لم يكن لميلانو ملك، لديهم إله".
وبعد تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، نشر لوكاكو رسالة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "الإله الحقيقي قد توج ملكا لميلانو، الآن انحنوا".
وتوج إنتر ميلان بلقب بطل الدوري "الكالتشيو" للمرة 19 في تاريخه، والأولى منذ موسم (2009-2010)، ليكسر بذلك احتكار يوفنتوس للقب لـ9 مواسم متتالية.
وكان لوكاكو حاسما في استعادة هذا اللقب، بعدما سجل 21 هدفا في 33 مباراة.
وتفوق إنتر ميلان على جاره اللدود ميلان، حيث أنه حصد لقب بطولة الدوري أكثر، ليصبح ثاني أنجح فريق في إيطاليا بعدد مرات الفوز باللقب، خلف يوفنتوس(36) مرة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الدولار قد يرتفع أكثر.. خبير يكشف سيناريو "البطاقة التمويلية" الخطير
Lebanon 24
الدولار قد يرتفع أكثر.. خبير يكشف سيناريو "البطاقة التمويلية" الخطير
13:03 | 2021-05-03
03/05/2021 01:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
14:14 | 2021-05-03
03/05/2021 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو الصادم.. السيدة المعتدية على طفل سوري بقبضة "قوى الأمن"
Lebanon 24
بعد الفيديو الصادم.. السيدة المعتدية على طفل سوري بقبضة "قوى الأمن"
14:25 | 2021-05-03
03/05/2021 02:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن اتخذ القرار الكبير؟
Lebanon 24
مَن اتخذ القرار الكبير؟
01:15 | 2021-05-04
04/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط لـ"الجمهورية": بدأوا استخدام الاحتياط الالزامي.. وهكذا تصرّف كبار القوم
Lebanon 24
جنبلاط لـ"الجمهورية": بدأوا استخدام الاحتياط الالزامي.. وهكذا تصرّف كبار القوم
23:26 | 2021-05-03
03/05/2021 11:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2021-05-04
بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي.. الفيفا يفرض عقوبات على مشرفة منتخب سيدات هايتي
05:00 | 2021-05-04
قضية وفاة أستوري.. الحكم على طبيب قائد فيورنتينا الراحل بالحبس لهذه المدة
03:30 | 2021-05-04
قبل الاعتزال.. هذه وجهة رونالدو الأخيرة
02:00 | 2021-05-04
هدف صاروخي يقود غزل المحلة للفوز على الأهلي.. شاهدوا الفيديو المذهل!
16:00 | 2021-05-03
هل يشارك مبابي أمام مانشستر سيتي؟
14:00 | 2021-05-03
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي!
فيديو
كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)
Lebanon 24
كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)
10:51 | 2021-05-04
04/05/2021 18:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب هذا المشهد.. حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهدة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب هذا المشهد.. حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهدة (فيديو)
08:00 | 2021-05-04
04/05/2021 18:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أعدّت الطعام لعائلتها خلال إصابتها بكورونا.. شاهدوا الفيديو الذي أشعل يوتيوب!
Lebanon 24
أعدّت الطعام لعائلتها خلال إصابتها بكورونا.. شاهدوا الفيديو الذي أشعل يوتيوب!
05:00 | 2021-05-04
04/05/2021 18:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact