رياضة

لوكاكو يوجه رسالة ساخرة لإبراهيموفيتش بعد حسم إنتر ميلان للقب

Lebanon 24
04-05-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-819397-637557313332854498.jpg
Doc-P-819397-637557313332854498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سخر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، من غريمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، عقب حسم النيراتزوري للقب "الكالتشيو" مبكرا هذا الموسم.

وسبق لإبراهيموفيتش نشر رسالة مثيرة عندما قاد ميلان للفوز على إنتر هذا الموسم بهدفين مقابل هدف، قال فيها: "لم يكن لميلانو ملك، لديهم إله".

وبعد تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، نشر لوكاكو رسالة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "الإله الحقيقي قد توج ملكا لميلانو، الآن انحنوا".

وتوج إنتر ميلان بلقب بطل الدوري "الكالتشيو" للمرة 19 في تاريخه، والأولى منذ موسم (2009-2010)، ليكسر بذلك احتكار يوفنتوس للقب لـ9 مواسم متتالية.

وكان لوكاكو حاسما في استعادة هذا اللقب، بعدما سجل 21 هدفا في 33 مباراة.

وتفوق إنتر ميلان على جاره اللدود ميلان، حيث أنه حصد لقب بطولة الدوري أكثر، ليصبح ثاني أنجح فريق في إيطاليا بعدد مرات الفوز باللقب، خلف يوفنتوس(36) مرة.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-04
05:00 | 2021-05-04
03:30 | 2021-05-04
02:00 | 2021-05-04
16:00 | 2021-05-03
14:00 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website