رياض محرز: لاعبو باريس سان جيرمان فقدوا أعصابهم

بات النجم الجزائري، رياض محرز، أول لاعب عربي يسجل في مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي أبطال دوري أوروبا.وكان محرز قد قاد فريقه، مانسشتر سيتي، أمس الثلاثاء للفوز على ضيفه فريق باريس سان جيرمان بهدفين سجلهما على مدار الشوطين.وكان محرز العنصر الحاسم في الفوز ذهابا ايضا بعدما سجل هدف الفوز الثاني من كرة ثابتة اخترقت حائط صد الفريق الباريسي، وليتأهل "الفريق السماوي" للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي "أبطال أوروبا".وقال محرز في تصريحات صحافية بعد المباراة "سعداء بما حققناه فقد كانت مبارة صعبة..وافتخر بأنني جزائري وبأنني لاعب عربي".ونقل موقع "غول" عن محرز قوله: "في الشوط الثاني تمكنّا من التسجيل مجدداً لكنهم للأسف فقدوا أعصابهم وبدأوا بركلونا وحصلت حالة الطرد (للنجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا) الأمر الذي ساعدنا أيضاً".وعن التأهل إلى النهائي أوضح محرز أن الفريق "كان صلب دفاعياً ولم يتلقَ عدداً كبيراً من الأهداف، وهو الأمر الأساسي في هذه المرحلة".وختم قائلاً: "هدفي أن أجعل الجزائريين يفخرون بي، أنا سعيد بالإحصائيات بالطبع لكن الأهم حالياً هو المباراة النهائية".وسيواجه مانشستر سيتي في النهائي الفائز من مجموع مواجهتي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنكليزي، علما أن المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لهدف على أرض الفريق الملكي الذي بات بحاجة إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف حتى يضمن السفر إلى اسطنبول واللعب ضد "الفريق السماوي".