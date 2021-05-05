رياضة

الحكم يهين لاعبين من سان جرمان... هذا ما قاله!

Lebanon 24
05-05-2021 | 16:00
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أقدم الحكم الهولندي بيورن كايبرز، الذي أدار مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان، الثلاثاء، على إهانة لاعبين من فريق العاصمة الفرنسية، وفق ما أكد لاعبا الوسط، الإيطالي ماركو فيراتي والإسباني أندر هيريرا.

وخرج مانشستر سيتي فائزًا 2-صفر على سان جرمان في مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كان حمل معه تقدمًا 2-1 من الذهاب في العاصمة الفرنسية، ليبلغ المباراة النهائية الأولى في تاريخ النادي.

وشهدت المباراة لقطات توتر كما طُرد خلالها الأرجنتيني أنخل دي ماريا من جانب الضيوف في الدقيقة 69 بعد أن دهس "عمدا" قدم البرازيلي فيرناندينيو.

وقال هيريرا في حديث مع قناة "أر أم سي سبورت" إثر خروج فريقه من المسابقة "أريد أن أقول شيئًا: نتحدث عن الاحترام مع الحكام، لكنه قال: "أغرب عن وجهي" (باستخدام عبارة نابية) إلى (الأرجنتيني) لياندرو باريديس. إذا قلنا نحن ذلك (نفس العبارة)، نُعاقب (بالإيقاف) لثلاث أو أربع مباريات".

فيما أكد فيراتي "أنا أيضًا سمعته، قال لي "اللعنة عليك". إذا قلتُ أنا ذلك، سأعاقب لعشر مباريات"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

كمّا علّق المدير الرياضي في سان جرمان، البرازيلي ليوناردو، على هذه الواقعة بالقول "تحدثنا عن ذلك، أعتقد أنكم عثرتم على اللقطات. إنها واضحة لدرجة أنني لن أعلّق حتى. إنه لأمر مخز، لا أريد أن نربط خروجنا بالتحكيم لكني أعتقد أنه كان هناك الكثير من المواقف التي ربما لم يتم التعامل معها بشكل جيد".

وبينما لم يولِ المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أهمية كبرى للمسألة فإنه اكتفى بالقول: "فيراتي وأندر تحدّثا عن ذلك على التلفزيون، يجب أن نصدّق ما قالاه لنا. لكن الأهم اليوم هو أننا لسنا في النهائي. لم أسمع شيئًا من مقاعد البدلاء. الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقًا ربما ولكن ذلك ليس عذرًا (لخسارتنا)".
المصدر: سكاي نيوز
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