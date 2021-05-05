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رياضة
تشلسي يهزم ريال مدريد ويلحق بمانشستر سيتي إلى النهائي
Lebanon 24
05-05-2021
|
18:41
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بلغ تشلسي الانكليزي المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال مدريد الاسباني 2-صفر، الاربعاء في لندن في اياب الدور نصف النهائي.
وسجل الالماني تيمو فيرنر (28) ومايسون ماونت (85) الهدفين.
وكان تشلسي عاد بالتعادل الايجابي 1-1 من مدريد الاسبوع الماضي.
وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي المباراة النهائية لدوري الابطال بعد ان خسر امام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح عام 2008، قبل ان يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضاً في عام 2012.
وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مواطنه مانشستر سيتي في 29 مايو الحالي في اسطنبول.
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