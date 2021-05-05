أدريانو يذرف الدموع بعد دخوله قائمة المشاهير في استاد ماراكانا

لم يتمالك النجم البرازيلي أدريانو نفسه بعد وصول خبر اختياره للانضمام الى قائمة ( ممشى المشاهير ) في استاد ماراكانا لينضم الى العديد من نجوم السيليساو أمثال ، بيليه وروماريو وزيكو ، وغارينشا ورونالدينيو.وسيقوم أدريانو بوضع طبعة لقدمه على لوحة ستكون الى جانب الكثيرين من نجوم اللعبة الذين سبقوه بهذا التكريم الكبير