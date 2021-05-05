رياضة

أدريانو يذرف الدموع بعد دخوله قائمة المشاهير في استاد ماراكانا

Lebanon 24
05-05-2021 | 23:00
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لم يتمالك النجم البرازيلي أدريانو نفسه بعد وصول خبر اختياره للانضمام الى قائمة ( ممشى المشاهير ) في استاد ماراكانا لينضم الى العديد من نجوم السيليساو أمثال ، بيليه وروماريو وزيكو ، وغارينشا ورونالدينيو.


وسيقوم أدريانو بوضع طبعة لقدمه على لوحة ستكون الى جانب الكثيرين من نجوم اللعبة الذين سبقوه بهذا التكريم الكبير
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