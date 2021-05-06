رياضة

"إندبندينتي" في انتظار الغرامة بعد انتهاك العزل.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
06-05-2021 | 05:00
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قالت الهيئة الصحية التنظيمية في البرازيل إن السلطات تقدمت بشكوى ضد "إندبندينتي" بعد ترك الفريق الأرجنتيني فندق العزل لخوض مباراة ضد "باهيا" في كأس "كوبا سودامريكانا" لكرة القدم.

وسافر "إندبندينتي" إلى مدينة سلفادور بالبرازيل يوم الثلاثاء، لكنه اكتشف إصابة 11 عضوا بفيروس كورونا.

وعاد المصابون إلى الأرجنتين وتم إبلاغ بقية أعضاء البعثة بالبقاء في العزل والرحيل عن البرازيل في غضون ثلاثة أيام.

لكن الهيئة الصحية "أنفيسا" قالت إن الفريق الأرجنتيني تجاهل الأمر وذهب لمواجهة "باهيا" في دور المجموعات بـ"كوبا سودامريكانا"، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وأشارت الهيئة الصحية إلى أنها عندما علمت بالأمر، طلبت من الشرطة الفيدرالية مقابلة مسؤوليها في الملعب، لكن الشرطة لم تذهب إلى الملعب وذهب مسؤولو "أنفيسا" إلى المطار لمنع لاعبي "إندبندينتي" من العودة إلى بوينس أيرس وتقدموا بشكوى رسمية.

وقالت "أنفيسا" في بيان: "(إندبندينتي) سيواجه غرامات تبدأ من ألفي ريال برازيلي. تم إبلاغه بإمكانية الطعن في غضون 15 يوما إذا أراد ذلك".

كما يواجه لاعبو "إندبندينتي" تهما جنائية أيضا.
المصدر: وكالات
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