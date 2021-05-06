رياضة

هذا هو الموعد الجديد لموقعة "مان يونايتد" - "ليفربول" المؤجّلة!

Lebanon 24
06-05-2021 | 08:00
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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأربعاء أنّ مباراة "مانشستر يونايتد" المؤجلة أمام ضيفه "ليفربول" ستقام في 13 أيار الحالي.

وبحسب ما نق موقع "العربية" عن وكالة "رويترز" فقد ألغيت المباراة التي كانت مقررة يوم السبت الماضي عقب احتجاج جماهير "يونايتد" ضد ملاك النادي الأميركيين، عائلة غليزر، واقتحامها ملعب أولد ترافورد المغلق أمام الجماهير بسبب قيود جائحة "كوفيد-19". 
المصدر: وكالات
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