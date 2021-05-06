رسالة نارية لتوخل قبل نهائي دوري الابطال... هذا ما قاله لمانشستر سيتي

استبق مدرب تشيلسي توماس توخل، لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع بين "البلوز" ومانشستر سيتي، بإصداره تصريحات ورسائل لمدرب "السيتزنز" بيب غوارديولا.وأكد توماس توخل أنه ذاهب إلى إسطنبول يوم 28 أيار، للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا، والتغلب على مانشستر سيتي.وفي تصريحات لـ"سكاي سبورت"، قال توخيل: "أنا فخور جدا بالفريق. شعرت باستمرار بجوعهم للفوز".وأضاف: "ما يميز هذا الفريق هو الشجاعة والاندفاع. نحن ذاهبون إلى إسطنبول للفوز"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.وتابع قائلا: "يستحق لاعبونا الفوز. كان ريال مستحوذا على الكرة في بعض الأوقات، الأمر الذي جعلنا نعاني، لكننا شكلنا خطورة في هجماتنا المرتدة".