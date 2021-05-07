رياضة

بعد تصرّفه.. هازارد يعتذر من جماهير ريال مدريد (فيديو وصورة)

Lebanon 24
07-05-2021 | 02:00
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قدم البلجيكي إدين هازارد اعتذاره لجماهير ريال مدريد الإسباني، بعد أن ظهر مبتسما في أعقاب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ناديه السابق تشيلسي الإنكليزي.

Eden Hazard was happy for Chelsea 💙


(via @btsportfootball)pic.twitter.com/MimWLtQkzF

وظهر هازارد وهو يتحدث مع زملائه السابقين والابتسامة على وجهه بعد خسارة ريال مدريد بهدفين نظيفين في لندن الأربعاء، و3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ما أدى الى موجة غضب من مشجعي الملكي.

وكتب هازارد عبر خاصية "الستوري" بحسابه الشخصي في "إنستغرام": "أنا آسف جدا. لقد قرأت العديد من الآراء عني اليوم ولم تكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد. كان حلمي دائما اللعب لريال مدريد وجئت إلى هنا للفوز".

 


وتابع هازارد: "الموسم لم ينته بعد وسنقاتل سويا من أجل الليغا".

ويستضيف الريال الذي يحتل ثاني ترتيب "الليغا" متخلفا بنقطتين عن جاره أتلتيكو قبل أربع مراحل من النهاية، فريق إشبيلية الرابع نهاية الأسبوع في حين يحل المتصدر على برشلونة المتساوي مع الملكي في النقاط.

وانضم هرازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في العام 2019 مقابل 115 مليون يورو، إلا أنه خاض 40 مباراة فقط بسبب الاصابات المتكررة.

المصدر: أ.ف.ب
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