غائب منذ 20 نيسان.. برشلونة يستعيد نجمه المصاب (صورة)

شارك المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، في مران فريقه برشلونة الإسباني لأول مرة بعد غيابه منذ الـ20 من نيسان الماضي بسبب الإصابة بالتواء في كاحله الأيمن.

💪 شارك @MartinBraith في أجزاء من تدريبات الفريق صباح اليوم الخميس pic.twitter.com/vVZnuLSiV1

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 6, 2021





وغاب برايثوايت عن المشاركة مع النادي الكتالوني في آخر 4 مباريات، ضد خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، وسيكون من الصعب الدفع به في مباراة القمة المنتظرة ضد أتلتيكو مدريد السبت المقبل، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



وأضافت الصحيفة: "برايثوايت سيكون في جاهزية تامة للسفر إلى فالنسيا، لمواجهة ليفانتي بالجولة 36".



ومع تعافي النجم الدنماركي، ستبقى لائحة مصابي برشلونة تضم كلا من: أنسو فاتي الذي سيخضع لعملية جراحية في لشبونة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يعاني من إصابة أيضا في ركبته.