رياضة

غائب منذ 20 نيسان.. برشلونة يستعيد نجمه المصاب (صورة)

Lebanon 24
07-05-2021 | 05:00
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شارك المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، في مران فريقه برشلونة الإسباني لأول مرة بعد غيابه منذ الـ20 من نيسان الماضي بسبب الإصابة بالتواء في كاحله الأيمن.

 

💪 شارك @MartinBraith في أجزاء من تدريبات الفريق صباح اليوم الخميس pic.twitter.com/vVZnuLSiV1



وغاب برايثوايت عن المشاركة مع النادي الكتالوني في آخر 4 مباريات، ضد خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، وسيكون من الصعب الدفع به في مباراة القمة المنتظرة ضد أتلتيكو مدريد السبت المقبل، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة: "برايثوايت سيكون في جاهزية تامة للسفر إلى فالنسيا، لمواجهة ليفانتي بالجولة 36".

ومع تعافي النجم الدنماركي، ستبقى لائحة مصابي برشلونة تضم كلا من: أنسو فاتي الذي سيخضع لعملية جراحية في لشبونة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يعاني من إصابة أيضا في ركبته.

المصدر: وكالات
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