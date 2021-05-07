"مان يونايتد" و"فياريال" إلى نهائي الدوري الأوروبي

بلغ فريقا "مانشستر يونايتد" الإنكليزي و"فياريال" الإسباني المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارة الأول 2-3 من مضيفه "روما" الإيطالي، وتعادل الثاني سلباً مع مضيفه "أرسنال" الإسباني، أمس الخميس، في إياب نصف نهائب البطولة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فقد كان "مانشستر يونايتد"، الذي توج باللقب عام 2017، فاز 6-2 في مباراة الذهاب التي جرت في معقله "أولد ترافورد" يوم الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للبطولة، التي تجرى بمدينة جدانسك البولندية في 26 أيار الحالي، بعد فوزه 8 - 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، قاد يوناي إيمري المدير الفني لفريق "فياريال" الإسباني فريقه إلى المباراة النهائية عقب تعادله السلبي على أرض مضيفه "أرسنال" الإنكليزي، أمس الخميس.



وسيخوض إيمري المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه في بطولة الدوري الأوروبي، حيث لعب 4 مباريات نهائيات فاز منها بثلاث مع "إشبيلية" أعوام 2014 و2015 و2016، وخسر مباراة واحدة كانت مع "أرسنال" عام 2019.واستفاد "فياريال" من فوزه ذهاباً 2-1، ليتأهل للمباراة النهائية.