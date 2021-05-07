رياضة

"مان يونايتد" و"فياريال" إلى نهائي الدوري الأوروبي

Lebanon 24
07-05-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-820337-637559767997108388.jpg
Doc-P-820337-637559767997108388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بلغ فريقا "مانشستر يونايتد" الإنكليزي و"فياريال" الإسباني المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارة الأول 2-3 من مضيفه "روما" الإيطالي، وتعادل الثاني سلباً مع مضيفه "أرسنال" الإسباني، أمس الخميس، في إياب نصف نهائب البطولة. 

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فقد كان "مانشستر يونايتد"، الذي توج باللقب عام 2017، فاز 6-2 في مباراة الذهاب التي جرت في معقله "أولد ترافورد" يوم الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للبطولة، التي تجرى بمدينة جدانسك البولندية في 26 أيار الحالي، بعد فوزه 8 - 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، قاد يوناي إيمري المدير الفني لفريق "فياريال" الإسباني فريقه إلى المباراة النهائية عقب تعادله السلبي على أرض مضيفه "أرسنال" الإنكليزي، أمس الخميس.


وسيخوض إيمري المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه في بطولة الدوري الأوروبي، حيث لعب 4 مباريات نهائيات فاز منها بثلاث مع "إشبيلية" أعوام 2014 و2015 و2016، وخسر مباراة واحدة كانت مع "أرسنال" عام 2019.

واستفاد "فياريال" من فوزه ذهاباً 2-1، ليتأهل للمباراة النهائية. 

المصدر: د أ ب
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-05-07
02:00 | 2021-05-07
16:00 | 2021-05-06
14:00 | 2021-05-06
11:00 | 2021-05-06
08:00 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website