تنس.. زفيريف يطيح بنادال في بطولة مدريد للماسترز (فيديو)

أطاح الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً بالإسباني رافائيل نادال المصنف الأول، من الدور ربع النهائي لبطولة مدريد الإسبانية للماسترز ذات الألف نقطة بكرة المضرب، يوم أمس الجمعة.

وتغلب زفيريف على "الماتادور" صاحب الأرض بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4، ليضرب موعداً في المربع الذهبي مع النمساوي دومينيك تيم الفائز على الأميركي جون إيسنر 3-6 و6-3 و6-4.

وفي المباراة الأولى، وجه زفيريف ضربة موجعة لـ"ملك" الملاعب الترابية قبل 3 أسابيع من انطلاق بطولته المفضلة "رولان غاروس" (بين 30 أيار و13 حزيران) عندما أقصاه من الدور ربع النهائي.



وعانى نادال شريك السويسري روجر فيدرر في الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى (20 لكل منهما) وصاحب الرقم القياسي في "رولان غاروس" (13 لقبا)، الأمرين في مواجهة زفيريف وخسر أمامه للمرة الثالثة في 8 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

STILL undefeated on the Madrid center court! 🏟@AlexZverev wins 10 of the last 14 games to beat Nadal 6-4 6-4 and reach the Madrid semi-finals, where he will face Thiem#MMOpen pic.twitter.com/rzkYGB2AW1

— Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2021

وفي المباراة الثانية، قلب تيم الطاولة على إيسنر ليحجز بطاقته إلى دور الأربعة وخوض مباراة ثأرية أمام زفيريف الذي حرمه من اللقب عام 2018.وخرج تيم الباحث عن لقبه الـ18 في مسيرته الاحترافية والثاني في الماسترز فائزاً للمرة الثالثة في رابع مواجهة جمعته مع إيسنر حيث جاء الفوز الوحيد للأميركي في بكين عام 2015.