غموض بشأن نهائي "أبطال أوروبا".. هل يتمّ سحبه من تركيا؟!

يكتنف الغموض ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والمقرر في 29 أيار الحالي بين "مانشستر سيتي" و"تشيلسي" الإنكليزيين في مدينة إسطنبول التركية بعد أن وضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للسفر.وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إنّ السفر إلى دول "القائمة الحمراء" غير مسموح به باستثناء الظروف الاستثنائية ويتعين على أي شخص عائد من دولة مدرجة على هذه القائمة دفع تكاليف الحجر الصحي الإجباري في الفندق، بحسب ما نقل موقع "العربية" عن وكالة "رويترز".وقال شابس الذي زاد احتمالات نقل المباراة إلى إنكلترا: "هذا يعني أن الجماهير يتعين عليها عدم السفر إلى تركيا".وأضاف: "الاتحاد الانكليزي لكرة القدم يجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي (يويفا). نحن منفتحون على استضافة المباراة لكن القرار في النهاية بيد يويفا".وقال "يويفا" إنه سيستغرق بعض الوقت لدراسة قرار الحكومة البريطانية.واحتلت تركيا في الأسابيع الأخيرة المركز الرابع عالميا من حيث عدد حالات الإصابة اليومية بـ"كوفيد-19".