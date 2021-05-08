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رياضة
الاتحاد الأوروبي "يتسامح" مع أندية السوبر ليغ المنسحبة.. ويصعد مع ريال وبرشلونة ويوفنتوس
Lebanon 24
08-05-2021
|
11:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموافقة على إجراءات إعادة دمج 9 أندية كانت قد شاركت في إطلاق رابطة الدوري الأوربي الممتاز "السوبر ليغ" عقب انسحابها من البطولة، مع فرض عقوبات خفيفة عليها، وفقا لما ذكر موقع "غول" الرياضي.
وكانت أندية إنتر وميلان و مدريد وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي، قد أعلنت انسحابها من تلك البطولة، فيما أصرت فرق برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس على البقاء فيها حتى الآن.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" يويفا" أن سيجري معاقبة الأندية المنسحبة بحجب 5% من العوائد المالية الخاصة بهم في ما يتعلق بالمسابقات الأوروبية لمدة موسم واحد فقط.
وذكر البيان أنه سيجري أيضًا إجبار كل نادي من الأندية التسعة على التبرع بمبلغ 15 مليون يورو للمبادرات الشعبية، مشيرًا إلى أن أي محاولة أخرى للانفصال عن الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى غرامة قدرها 100 مليون يورو.
وبالمقابل، سيواجه برشلونة ومدريد ويوفنتوس عقوبات أشد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب تصرفاتهم ورفضهم التخلي عن "السوبر ليغ".
وفي هذا الصدد تابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، وللمضي قدمًا، احتفظ الاتحاد بجميع الحقوق لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبًا ضد تلك الأندية التي رفضت حتى الآن التخلي عن ما يسمى بـ" الدوري الممتاز".
وأضاف: "ستحال المسألة على الفور الى الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
المصدر: الحرة
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