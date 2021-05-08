رسميا... نيمار مع باريس سان جيرمان حتى 2025

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، عن تمديد تعاقد نجمه البرازيلي نيمار جونيور.وأشار النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى تمديد تعاقد نيمار حتى صيف 2025.ووقع اللاعب البرازيلي على تعاقد جديد مدته 3 مواسم، حيث أن تعاقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل في حزيران 2022.وكان نيمار قد انتقل إلى ملعب "حديقة الأمراء" مقابل 222 مليون يورو (266 مليون دولار) قادما من برشلونة الإسباني في عام 2017، وهو المبلغ الذي حطم كل الأرقام القياسية في سوق الانتقالات.