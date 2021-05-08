رياضة

ضربة جديدة للنادي الملكي.. راموس قد يغيب لنهاية الموسم

Lebanon 24
08-05-2021 | 16:00
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أصيب قلب دفاع وقائد نادي ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، بحسب ما أعلن النادي الملكي السبت، ما قد يببعده حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف ريال مدريد بأن راموس لم يشارك في تدريبات الفريق صباح السبت بعد أن خاض في مباراة فريقه ضد تشلسي الإنكليزي في إياب نصف النهائي الثلاثاء الماضي، في أول لقاء له بعد إصابة في ربلة الساق أبعدته نحو الشهر عن الملاعب.

ولم يكشف ريال مدريد عن فترة غياب قائده عن الملاعب، لكن الصحف الإسبانية أشارت بأن راموس سيغيب عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه الذي ينافس على لقب بطل الدوري الإسباني.

بيد أن مشاركته في صفوف منتخب إسبانيا في نهائيات كأس أوروبا المقررة من 11 حزيران إلى 11 تموز المقبلين ليست موضع شك.

والإصابة هي الثالثة لراموس هذا الموسم وهو لم يخض سوى 5 مباريات مع ريال منذ مطلع العام الحالي. 

وغاب راموس عن صفوف فريقه لخمس مباريات بين تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين لتمزق عضلي في ساقه، ثم شارك في الكأس السوبر الإسبانية قبل أن يخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى مطلع فبراير وغاب نحو الشهرين عن الملاعب.

عاد إلى الملاعب منتصف آذار وخاض مباراتين مع ريال مدريد قبل أن يصاب في ربلة الساق في صفوف منتخب بلاده ضد كوسوفو في 31 آذار.

كما أصيب راموس بجائحة كوفيد-19 قبل أن يعاود التمارين في آواخر نيسان. يذكر أن راموس في خضم مفاوضات صعبة مع ناديه لتمديد عقده معه.
المصدر: فرانس برس
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