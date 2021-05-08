نهائي كأس لبنان بين "النجمة" و"الأنصار" الأربعاء المقبل

ضرب كلّ من "النجمة" و"الأنصار" موعداً في نهائي كأس لبنان لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل، بعد فوز الأول على "الصفاء" 4-0 وفوز الثاني على "البرج" 2-0 ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة.

وعلى ملعب "مجمع الرئيس فؤاد "في جونية حقق نادي "النجمة" فوزاً كبيراً على "الصفاء" بنتيجة 4-0، حيث افتتح "النجمة" التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب مهدي الزين بعد كرة عرضية من أندرو صوايا.



وفي الشوط الثاني، أضاف حسين عواضة الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعد كرة بينية من حسن كوراني حولها عواضة في الشباك، وأضاف أدمون شحادة الهدف الثالث في الدقيقة 75 بعد مراوغته دفاعات "الصفاء" وتسديده كرة قوية على يسار الحارس.وعزز "النجمة" تفوقه في الدقيقة 87 إثر ضربة حرة نفذها حسن كوراني وحولها ماهر صبرا برأسه في الشباك.

وعلى ملعب "أمين عبد النور" في بحمدون، حقق الأنصار فوزا ًمثيراً على "البرج" بنتيجة 2-0. وافتتح "الأنصار" التسجيل في الدقيقة 45+2، إثر عرضية من حسن معتوق، حولها محمود كجك برأسية في الشباك.



وتلقى "الأنصار" ضربة قوية في الدقيقة 67، بحصول قائده معتز بالله الجنيدي على بطاقة صفراء ثانية، ليغادر الملعب مطرودا، إثر عرقلة أحد لاعبي البرج.لكن رغم النقص العددي، عزز "الأنصار" تفوقه في الدقيقة 84 عبر حسين الدر، بعدما استغل عرضية نادر مطر من ركلة حرة، ليروض الكرة ويسددها بيسراه داخل المرمى.







ويلتقي "النجمة" نظيره "الأنصار" في نهائي كأس لبنان عصر الأربعاء المقبل على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية، في ديربي جديد لتحديد بطل الكأس بعد اقل من شهر على الديربي الاخير الذي توج فيه "الانصار" بلقب الدوري.