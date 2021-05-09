رياضة

تعادل "برشلونة" و"أتلتيكو" يشعل الصراع على لقب الدوري الإسباني

Lebanon 24
09-05-2021 | 02:00
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اشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تعادل "برشلونة" مع "أتلتيكو مدريد" المتصدر سلبياً، أمس السبت، ضمن المرحلة 35 من المسابقة.

ورفع "أتلتيكو مدريد" رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة، كما رفع "برشلونة" رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام" ريال مدريد" الذي يلتقي "إشبيلية" مساء اليوم في المرحلة نفسها.

ورغم تفوق "برشلونة" في الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول، كان "أتلتيكو" الأفضل والأخطر هجومياً بشكل واضح وكاد أن يتقدم لكن الحارس مارك أندري تير شتيغن تألق في الدفاع عن شباك برشلونة كما تعاون معه الدفاع في إحباط أكثر من محاولة.

وجاء الشوط الثاني متوازنا بين الفريقين بشكل أكبر، حيث تقاربت نسبة الاستحواذ على الكرة بين الفريقين، كما تبادل الطرفان تقديم المحاولات الهجومية وأضاع كل منهما أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل.
المصدر: د أ ب
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