رياضة

"تشيلسي" يتخطّى "مان سيتي" ويؤجّل تتويجه بالدوري الإنكليزي

Lebanon 24
09-05-2021 | 05:00
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حقّق نادي "تشيلسي" فوزاً مثيراً على "مانشستر سيتي" بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة 35 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليؤجّل بذلك تتويجه رسمياً بلقب المسابقة.

وتقدم "مانشستر سيتي" بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 44، وأهدر سيرجيو أغويرو فرصة تسجيل الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم المغربي حكيم زياش هدف التعادل لـ"تشيلسي" في الدقيقة 63 ثم خطف زميله ماركوس ألونسو هدف الفوز للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وكان "مانشستر سيتي" بحاجة إلى الفوز في المباراة ليحسم تتويجه باللقب قبل 3 مراحل من نهاية المسابقة، لكن زياش وألونسو قلبا موازين المباراة لصالح "تشيلسي" وأجلا تتويج "سيتي" باللقب.

وتجمد رصيد "مانشستر سيتي" عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه" مانشستر يونايتد" صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام "ليفربول" إلى جانب مباراته في المرحلة الـ35 المقررة اليوم الأحد أمام "أستون فيلا" ومبارياته في المراحل الـ3 الأخيرة.

ورفع "تشيلسي" رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام "ليستر سيتي"، صاحب المركز الرابع.
المصدر: د أ ب
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