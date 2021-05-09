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رياضة
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يحتفل باللقب بفوز ساحق على "سامبدوريا"
Lebanon 24
09-05-2021
|
00:00
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قاد هدفان من ألكسيس سانشيز نادي "إنتر ميلان" للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بطريقة رائعة بعد فوز ساحق 5-1 على "سامبدوريا" في استاد "سان سيرو"، أمس السبت.
وحسم "إنتر" لقبه الأول في 11 عاماً يوم الأحد الماضي بعد فشل "أتالانتا" في الفوز على "ساسولو"، وفي أول مباراة بعد تتويجه بطلاً، لم يظهر "إنتر" أي علامات على التراجع.
وسجل روبرتو جاليارديني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة قبل أن يحرز سانشيز هدفه الأول في المباراة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 26.
وقلص كيتا بالدي الفارق لـ"سامبدوريا" في الدقيقة 35 لكن سانشيز نجح مباشرة في وضع الكرة في الشباك في الجهة الأخرى ليعيد تفوق "إنتر" إلى هدفين.
وفي الشوط الثاني، واصل "إنتر" سعيه لإحراز الأهداف، وسجل الشاب أندريا بينامونتي هدفه الأول مع النادي في الدقيقة 61، قبل أن يهز لاوتارو مارتينيز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 70 ليحسم الانتصار.
وبانتصاره الثالث على التوالي في الدوري، رفع "إنتر" رصيده إلى 84 نقطة بفارق 15 نقطة عن "أتلانتا" صاحب المركز الثاني قبل 3 مباريات على نهاية الموسم. وبقي "سامبدوريا" في المركز التاسع بـ 45 نقطة.
المصدر:
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