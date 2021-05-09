رياضة

الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" يتخطّى "ساوثهامبتون" وينتزع المركز السادس

Lebanon 24
09-05-2021 | 04:00
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استعاد نادي "ليفربول" مذاق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على "ساوثهامبتون" 2-0، أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة 35 من المسابقة.

وتقدم "ليفربول" بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31 ثم أضاف تياغو ألكانتارا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 90، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. 

ورفع "ليفربول" رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام "مانشستر يونايتد" تقام يوم الخميس المقبل إلى جانب مبارياته في المراحل الـ 3 المتبقية من المسابقة، بينما تجمد رصيد "ساوثهامبتون" عند 37 نقطة في المركز 16.

وانتزع "ليفربول" بذلك المركز السادس من "توتنهام" الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة بعد أن خسر أمام "ليدز يونايتد" 1-3.
المصدر: د أ ب
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