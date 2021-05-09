رياضة

فيدال ينعش خزينة برشلونة

Lebanon 24
09-05-2021 | 16:00
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يستعد نادي برشلونة، للحصول على مكافأة مالية بعد فوز إنتر ميلان، بلقب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي "2020-2021".

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إنتر سيقوم بدفع مكافأة قدرها مليون يورو لبرشلونة، بعد فوزه بلقب الدوري، كجزء من اتفاقية انتقال أرتورو فيدال من البارسا إلى النيراتزوري.

وأضاف أن التشيلي الذي انضم إلى إنتر في الصيف الماضي كلاعب حر، كان الاتفاق بين برشلونة والنيراتزوري على دفع مليون يورو بناءً على أداء اللاعب ونتائج النادي.

وتابع أن فيدال سيحصل على زيادة تلقائية في راتبه السنوي، حيث كان قد وقع عقدًا بقيمة 5 ملايين يورو سنويًا مع إنتر، لكن راتبه سيرتفع وسيحصل على 6.5 مليون يورو بداية من موسم "2021-2022".

يشار إلى أن فيدال صاحب الـ33 عاما، ارتبط في الأشهر الأخيرة بالرحيل عن إنتر، في ظل رغبة النادي في تخفيض التكاليف، خاصة وأنه يعاني من الناحية المالية.
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