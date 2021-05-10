بيكيه يسخر من اعتراض مدرب ريال مدريد على الحكم!

اعتاد النجم الكتالوني ومدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، إطلاق التصريحات النارية التي تستفز جماهير وعشاق ريال مدريد بين الفنية والأخرى، ويبدو أنه قرر ألا يفوت الفرصة عقب الجدل الذي حصل بين زيدان الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، وبين حكم المباراة الذي أدار المواجهة النارية التي جمعت "البلانكوس" مع ضيفه إشبيلية في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني.وكان اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لهدفين، قد أثار حالة غضب نادرة لزيدان تجاه التحكيم، إذ توجه عقب انتهاء المباراة للتحدث مع الحكم والاعتراض على عدم احتساب ضربة جزاء لريال مدريد في حين احتسب حالة مماثلة للفريق الضيف.وقال زيدان لاحقا لشبكة "موفي ستار بلاس" الإسبانية "أنا لا أفهم ذلك على الإطلاق. إذا كانت لمسة يد ضد ميليتاو، فيجب أن تكون لمسة يد ضد إشبيلية أيضا".ويفتخر المدرب الفرنسي بنفسه لأنه نادرا ما يناقش قرارات التحكيم، لكنه نزل إلى أرض الملعب بعد المباراة للاحتجاج على الحكم، وقال: "أخبرني أن كرة ميليتاو كانت لمسة يد لكنه لم يقنعني".وأضاف: "لم أتحدث أبدا عن القرار ولكني اليوم غاضب. في النهاية هذا ما هو عليه وما أقول لن يغير شيئا. أنا سعيد بالطريقة التي لعب بها فريقي، كنا نستحق المزيد لأننا لعبنا بشكل رائع في النصف الثاني".بالمقابل، سخر مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، من اعتراض زيدان على التحكيم وعلق على أحد المقاطع المصورة التي وثقت المحادثة التي دارت بين مدرب الفريق الأبيض والحكم بالقول "يبدو أنهم يفهمون بعضهم البعض"، في إشارة منه إلى تصريحاته السابقة التي اعتاد فيها اتهام التحكيم بالانحياز لصالح عملاق العاصمة الإسبانية بالرغم من أن برشلونة كان قد فرض سيطرة شبه مطلقة وحاز معظم ألقاب الدوري الإسباني في العقد الأخير.وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها بيكيه ريال مدريد، فقد قال في الموسم الماضي أن الريال قد حقق بطولة الدوري بمساعدة من التحكيم.