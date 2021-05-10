رياضة

رسالة من راموس لنيمار.. هل ينتقل قائد "الريال" إلى باريس سان جيرمان؟ (صورة)

Lebanon 24
10-05-2021 | 11:00
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ألمح قائد ريال مدريد، المدافع الدولي الإسباني، سيرخيو راموس، إلى إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان، بعدما هنأ نيمار على تمديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وأعلن باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي، بصورة رسمية، تمديد عقد نيمار حتى 2025، وقضا بذلك على آمال برشلونة في الظفر بالدولي البرازيلي.

وفي الوقت نفسه، فإن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية هذا الموسم، وحتى الآن لم يصل إلى اتفاق مع إدارة الملكي حول الاستمرار في سانتياغو برنابيو.

وبعد إعلان تجديد العقد، نشر نيمار صورة له على "إنستغرام"، كتب عليها أن التاريخ لا يزال مستمرا، وحظي بمباركات من جميع نجوم "بي إس جي".

وكان راموس، من ضمن من قدموا التهنئة لنيمار، حيث وضع رموز تعبيرية "تصفيق"، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مستقبل المدافع الإسباني.

وفسر البعض ما قام به راموس على أنه إشارة حول إمكانية انتقاله إلى سان جيرمان لمزاملة نيمار، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتفاعل فيها المدافع الإسباني مع منشور للنجم البرازيلي.

المصدر: روسيا اليوم
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