تحذير قوي ليوفنتوس.. هل يُستبعد من الدوري الايطالي؟

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي جرافينا، إن يوفنتوس سيمنع من المنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم المقبل، إذا استمر في دوري السوبر الانفصالي المقترح.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن جرافينا قوله اليوم الاثنين "إن لم يحترم يوفنتوس القواعد فإنه سيطرد. وعندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل سيستبعد النادي (من البطولة) إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي".وانهار مشروع دوري السوبر الانفصالي في أوروبا بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عن انطلاقه في أبريل الماضي، وانسحبت منه تسعة أندية ليتبقى فقط برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس.