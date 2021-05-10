رياضة

تحذير قوي ليوفنتوس.. هل يُستبعد من الدوري الايطالي؟

Lebanon 24
10-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-821389-637562627612697681.jpg
Doc-P-821389-637562627612697681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي جرافينا، إن يوفنتوس سيمنع من المنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم المقبل، إذا استمر في دوري السوبر الانفصالي المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن جرافينا قوله اليوم الاثنين "إن لم يحترم يوفنتوس القواعد فإنه سيطرد. وعندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل سيستبعد النادي (من البطولة) إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي".

وانهار مشروع دوري السوبر الانفصالي في أوروبا بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عن انطلاقه في أبريل الماضي، وانسحبت منه تسعة أندية ليتبقى فقط برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-10
11:00 | 2021-05-10
09:17 | 2021-05-10
08:00 | 2021-05-10
05:00 | 2021-05-10
03:00 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website