بعد الخسارة الكبيرة أمام ميلان.. رونالدو في مرمى الانتقادات

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لانتقادات لاذعة، بعد الخسارة الساحقة في عقر داره أمام ميلان (0-3)، أمس الأحد، في لقاء الجولة 35 من الدوري الإيطالي.وخاض رونالدو واحدة من أسوأ مبارياته في الموسم الحالي، رغم مشاركته في المباراة بأكملها، لكنه كان الحاضر الغائب فيها، فلم يظهر في الملعب، ولم يشكل أي خطورة على جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان، ليصبح "صاروخ ماديرا" كالشبح في واحدة من أهم مباريات يوفنتوس لهذا الموسم.ومنحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة، كريستيانو رونالدو، أسوأ تقييم بين لاعبي الفريقين بعد حصوله على درجة 4 من 10 في المباراة أمام ميلان، بعد الأداء المتواضع للنجم البرتغالي في مباراة يوم الأحد.وقالت الصحيفة: "رونالدو لم يظهر أمام ميلان ولا فريق يوفنتوس كله، لم يقدم القائد المخضرم (36 سنة) أي لفتة، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل لو لم يتأهل يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل سيبقى كريستيانو رونالدو مع الفريق؟".وأضافت أن الدون رونالدو لم يلمس الكرة في منطقة الخصم خلال الشوط الأول، بل تجول في أرجاء الملعب كثيرا دون أن يجد موقعه على الإطلاق، وهو الأداء الأكثر إحباطا في أهم ليلة.ووفقا لبيانات شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فلم يسدد يوفنتوس أي كرة على مرمى ميلان في الشوط الأول، ولمس ألفارو موراتا، زميل رونالدو في الهجوم الكرة مرة واحدة في الشوط الأول داخل منطقة جزاء ميلان.وأشارت "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن "بدنيا رونالدو ليس في أفضل حالاته، وفي سن السادسة والثلاثين يبدو مستقبل صاروخ ماديرا غير معروف، وهناك احتمال بعودته إلى مانشستر يونايتد، وهناك أيضا أقاويل بشأن فريقه الأول سبورتنغ لشبونة، ولكن الشيء المؤكد هو أنهم في إيطاليا لم يعودوا سعداء بوجود رونالدو".وخرج يوفنتوس بعد هذه الهزيمة المذلة، من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، حيث تراجع إلى المركز الخامس برصيد 69 نقطة.