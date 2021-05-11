فارق الحياة السبت وعمره 40 عاماً.. هذا سبب وفاة الإعلامي الرياضي الشهير (صور)

تصدر خبر وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عاما، يوم السبت، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية وعدد من الدول الخليجية، وذلك في أعقاب الإعلان عن رحيله رسميا.

أقدم أحر التعازي وأخلص المواساة في وفاة أخي الأستاذ #عادل_التويجري



سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوانإنا لله وإنا إليه راجعون ... انا حزين جداً الله يرحمك ياعادل وفي هذا اليوم المبارك 💔 pic.twitter.com/ut2mD8giEY

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 8, 2021

وفاة الإعلامي الرياضي #عادل_التويجري،



— جـوال منطقة جــازان (@Jawal_Jazan) May 8, 2021

وهو كاتب وناقد رياضي متخصص ، وتوفي جراء أزمة قلبية اليوم -رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته ؛؛ pic.twitter.com/hKznK5qNoc

وكشفت وسائل إعلام سعودية، سبب وفاة التويجري، حيث أكدت أنها كانت مفاجئة، إثر تعرضه لسكتة قلبية، مشيرة إلى أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.



وأوضحت ذات المصادر، أن الكاتب والمحلل الرياضي، توفي في مستشفى "استر سند" الذي نقل إليه.



وأثار خبر وفاته حزن وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشنوا له وسما بعنوان "عادل التويجري"، عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وصدمتهم بالخبر.

الإعلامي الرياضي #عادل_التويجري في ذمة الله.#الدوري_مع_وليد pic.twitter.com/UiBgPE2FVR





وعمل التويجري، ناقدا رياضيا في برنامج "أكشن يا دوري"، وترأس المركز الإعلامي لرالي حائل، بالإضافة لكونه عضوا في مجلس إدارة نادي الهلال السعودي.



وكتب التويجري في العديد من الصحف مثل صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية.





وكان آخر ظهور إعلامي له في برنامج "الدوري مع وليد"، حيث علق على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1.