رياضة

"الجزيرة" بطلاً للدوري الإماراتي لكرة القدم

Lebanon 24
12-05-2021 | 15:00
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توج نادي الجزيرة بلقب الدوري الإماراتي لكرة القدك (دوري الخليج العربي) لموسم 2020 ـ 2021 بعد فوزه في مباراة الجولة الختامية أمس على خورفكان (3 ـ 1)، أحرزها عمر تراوري (10) و(57) وعلي مبخوت (30)، وسجل للنسور خلفان حسن (91). وانتزع "فخر أبوظبي" اللقب (57 نقطة) للمرة الثالثة في تاريخه، فيما أنهى "النسور" موسمه برصيد 25 نقطة بالترتيب العاشر.


وشهدت المباراة طرد لاعب الجزيرة خلفان مبارك في الدقيقة 36، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأنهى بني ياس الدوري وصيفاً برصيد 54 نقطة، عقب تعادله مع الوحدة 1-1. تقدم بني ياس عن طريق سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وتعادل عمر خريبين للوحدة في الدقيقة 68.

ورفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الفجيرة السبت المقبل.

وكسب شباب الأهلي "بروفة الكأس" التي جمعته مع النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق فوزاً معنوياً مهماً قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس رئيس الدولة الأحد المقبل، كما ضمن "فرسان دبي" إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا باحتلاله المركز الثالث بـ50 نقطة، في المقابل أنهى "العميد" موسمه في المركز الخامس بـ46 نقطة.

وتراجع الشارقة إلى المركز الرابع (48 نقطة) بعد خسارته بهدف دون رد أمام كلباء (السابع) برصيد 39 نقطة.

وحقق العين فوزاً صعباً على ضيفه حتا، الذي ودع المحترفين، ليحافظ على المركز السادس (41 نقطة).

ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 37، محتلاً المركز التاسع بعد فوزه بهدفين لهدف على ضيفه الظفرة.


وضمن عجمان التواجد مع الكبار بعد فوزه على الفجيرة بنتيجة 2 ـ 1، ليصل عجمان برصيده إلى 18 نقطة. وودع الفجيرة دوري المحترفين، حيث تجمد رصيده عند 15 نقطة وستكون مباراته أمام الوحدة المؤجلة يوم السبت المقبل تحصيل حاصل.

 

المصدر: البيان
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