"الأنصار" بطلاً لكأس لبنان على حساب غريمه "النجمة"

توّج نادي "الأنصار" بلقب بطولة كأس لبنان لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه التاريخي نادي "النجمة" بركلات الترجيح (3-1) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.وفي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "مجمّع فؤاد شهاب الرياضي" في جونية، كان "الأنصار" السبّاق إلى التسجيل عن طريق لاعبه نادر مطر في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأوّل.وانتظر "النجمة" حتّى اقتراب نهاية الشوط الثاني عندما أدرك قائد الفريق "النبيذي" علي حمام هدف التعادل في الدقيقة 85 بعد ضربة حرة نفّذها حسن كوراني داخل منطقة الجزاء وترجمها حمام برأسه في شباك الحارس نزيه الأسعد.واحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لـ"الزعيم الأخضر" الذي سجّل له حسن معتوق وجهاد أيوب ونصار نصار.وسجل لـ"النجمة" حسن كوراني، فيما أخفق كل من عباس عطوي وادمون شحادة وعلي علاء الدين في التسجيل، حيث نجح الحارس نزيه أسعد في صدّ تسديدتي عطوي وعلاء الدين، أمّا شحادة فسدّد الكرة فوق العارضة.يذكر أنّ "الأنصار" كان أحرز لقب الدوري العام الـ 61، بفوزه على "النجمة" 2 - 1 في المرحلة الأخيرة على الملعب عينه قبل اسبوعين.ورفع "الأنصار" عدد ألقابه في هذه المسابقة إلى 15، معززاً رقمه القياسي فيها. كما جمع الثنائية "الدوبليه" أي الدوري والكأس للمرة الـ 11 في تاريخه منفرداً بسلسلة أرقام قياسية بينها عدد مرات الفوز بالدوري البالغة 14.