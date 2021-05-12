رياضة

بعد شارة الكابتن.. رونالدو يتبرع بقميصه لعلاج طفل وميسي يحذو حذوه

Lebanon 24
12-05-2021 | 14:00
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تم بيع قميص للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، مقابل 11 ألف يورو، وسيتم تخصيص عائده لعلاج طفل صربي، كما أرسل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميصه للبيع للغرض نفسه.

ويعاني الطفل الصربي غافريلو ديوردييفيتش البالغ من العمر ستة أشهر، من ضمور في العضلات الشوكية ويحتاج مساعدة طبية في الخارج، بحسب صحيفة "موزارت سبورت".

وبعث رونالدو قميصه الموقع إلى المزاد، بعد أن باع شارة القيادة التي ألقاها على العشب في نهاية مباراة بتصفيات المونديال بين صربيا والبرتغال يوم 27 مارس، في العاصمة بلغراد، بسبب استيائه من إلغاء هدف صحيح له، مقابل 64 ألف يورو.


والتقط رجل إسعاف في الملعب شارة "الكابتن الغاضب" رونالدو، وتواصل فورا مع قناة رياضية محلية وطرح على القيمين فكرة عرضها في المزاد لقضية إنسانية.

وبعد أن تأكدت القناة الرياضية "سبورت كلوب" أن الشارة تعود فعلا لرونالدو من خلال التحقق من الصور ومقاطع الفيديو بعد المباراة، تعاونت مع منظمة خيرية ونشرت الشارة على موقع خاص للمزاد العلني "ليموندو.كوم".

وحذا النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، حذو منافسه التقليدي رونالدو، وبعث هو الآخر بقميصه للبيع في المزاد لعلاج الطفل، وينتظر طرحه للبيع في الأيام القادمة، كما شارك عدة لاعبين في المنتخب الصربي في هذا العمل الإنساني.

ويعاني الطفل الرضيع من ضمور العضلات الشوكي والذي يصيب واحدا من حوالي 10 آلاف مولود، ويؤدي الى الوفاة أو الحاجة الدائمة الى التنفس الاصطناعي عند بلوغه العام الثاني بنسبة 90 في المئة من الحالات.

ويبني آماله على العلاج الجيني "زولغنسما" الذي يحتاجه مرة واحدة والمعروف أيضا باسم "أغلى عقار في العالم"، والذي يكلف أكثر من مليوني يورو نحو (2.35 مليون دولار).

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