رياضة

تصريح صادم لنيمار.. ما علاقة رونالدو؟

Lebanon 24
12-05-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-822261-637564456537199777.jpg
Doc-P-822261-637564456537199777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور، عن رغبته اللعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، بعد أيام من تجديد عقده مع النادي الباريسي، إنه يرغب بمزاملة البرتغالي في فريق واحد.

قائلا "أريد اللعب مع كريستيانو رونالدو، لقد لعبت بالفعل مع لاعبين رائعين أمثال ليونيل ميسي و كيليان مبابي، ولكني لم ألعب مع رونالدو بعد".
ويرتبط نيمار بعقد جديد مع الباريسيين حتى عام 2025، وكان النجم البرازيلي قد انضم للفريق الباريسي في 2017 قادما من فريق برشلونة الإسباني.

وشارك نيمار في 113 مبارة مع الباريسيين في كل المُسابقات سجل فيهم 86 هدفاً وصنع 51 هدفاً.

وحقق مع الفريق لقب الدوري الفرنسي 3 مرات، ولقب كأس فرنسا مرتين، ولقب كأس الرابطة مرتين، وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرة.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-05-12
11:12 | 2021-05-12
11:00 | 2021-05-12
08:00 | 2021-05-12
05:00 | 2021-05-12
02:00 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website