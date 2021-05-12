تصريح صادم لنيمار.. ما علاقة رونالدو؟

صرح نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور، عن رغبته اللعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.وقال نيمار في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، بعد أيام من تجديد عقده مع النادي الباريسي، إنه يرغب بمزاملة البرتغالي في فريق واحد.قائلا "أريد اللعب مع كريستيانو رونالدو، لقد لعبت بالفعل مع لاعبين رائعين أمثال ليونيل ميسي و كيليان مبابي، ولكني لم ألعب مع رونالدو بعد".ويرتبط نيمار بعقد جديد مع الباريسيين حتى عام 2025، وكان النجم البرازيلي قد انضم للفريق الباريسي في 2017 قادما من فريق برشلونة الإسباني.وشارك نيمار في 113 مبارة مع الباريسيين في كل المُسابقات سجل فيهم 86 هدفاً وصنع 51 هدفاً.وحقق مع الفريق لقب الدوري الفرنسي 3 مرات، ولقب كأس فرنسا مرتين، ولقب كأس الرابطة مرتين، وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرة.