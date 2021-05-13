رياضة

أخيرا.. عودة الجماهير إلى الدوري الإسباني

Lebanon 24
13-05-2021 | 02:00
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أعلن وزير الرياضة الإسباني خوسيه مانويل أوريبس، أمس الأربعاء، عن السماح بعودة الجماهير لحضور مباريات كرة القدم في الدوري المحلي.

وأضاف أوريبس للصحفيين أنه سيتم السماح للجماهير بحضور المباريات بنسبة 30 بالمئة، في المناطق التي تسجل أقل من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين كل 100 ألف شخص.

وأوضح أن التنفيذ سيبدأ من مطلع الأسبوع، ليسمح بحضور المشجعين المحليين في المباريات الأخيرة للدوري الإسباني المشتعل، على أن يرتدي جميعهم كمامات.


وحظرت إسبانيا حضور المشجعين لمباريات كرة القدم على مستوى المحترفين منذ مارس 2020، بسبب جائحة "كوفيد 19".

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس تحدث في وقت سابق، عن أمله في عودة الجماهير إلى مباريات الدوري قريبا، بعدما تنهي الحكومة تقييم الوضع.

المصدر: "سكاي نيوز
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