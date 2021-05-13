لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.. نيمار يضع هذا الشرط

كشفت صحيفة "ماركا "الإسبانية ان النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، اشترط، على مسؤولي فريق باريس سان جيرمان، السماح له بالمشاركة رفقة منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية 2020، لتجديد عقده مع الفريق.

وبات اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، متاحا للاختيار في تشكيلة البرازيل في طوكيو.

وطلب نيمار من باريس سان جيرمان السماح له بالذهاب إلى طوكيو، بالإضافة إلى اللعب ضمن مباريات كأس "كوبا أميركا" في الصيف.

ويشكل الأمر مشكلة بالنسبة لفريق العاصمة الفرنسية لأن بطولة كرة القدم الأولمبية تقام بين 21 تموز و 8 آب، وتتزامن هذه التواريخ مع المراحل الأخيرة من الموسم التحضيري للفريق والمباريات الأولى في الموسم المقبل.

وبعد اللعب في "كوبا أميركا" والألعاب الأولمبية، سيحتاج نيمار بالتأكيد إلى فترة راحة قبل بدء حملة النادي، وفقا للصحيفة.

يذكر أنه في عام 2016، وافق برشلونة على السماح لنيمار بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، على الرغم من أنه لم يلعب في "كوبا أميركا" في الولايات المتحدة مسبقا.

ومدد نيمار عقده مع ناديه الحالي باريس سان جرمان لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2025، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية رسميا، السبت الماضي.

وكان نيمار انتقل إلى صفوف سان جرمان في أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو، في آب عام 2017، قادما من برشلونة الإسباني.