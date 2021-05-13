رياضة

بشرط جزائي خيالي.. برشلونة يمدد عقد نيكو غونزاليس

Lebanon 24
13-05-2021 | 11:00
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أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد نجمه الشاب، نيكو غونزاليس، حتى عام 2024، بشرط جزائي بلغت قيمته 500 مليون يورو.

ويدرك مسؤولو برشلونة جيدا قيمة الموهوب الشاب صاحب التسعة عشر عاما، لذلك قاموا بتحصينه بشرط جزائي كبير.

وأعلن نادي برشلونة رسمياً، مساء الأربعاء، تمديد عقد نيكو غونزاليس لمدة 3 سنوات جديدة حتى صيف العام 2024.

وأعلن النادي الإسباني على حساباته على مواقع التواصل عن التمديد والشرط الجزائي، ليفوق الشرط الجزائي لغونزاليس ما تم وضعه في عقد أنسو فاتي، أي 400 مليون يورو.

ويعتبر نيكو غونزاليس أحد أفضل اللاعبين في فريق الشباب بنادي برشلونة، الفريق الثاني للنادي الكتالوني، وأحد أبرز لاعبي الوسط الذين يتوقع الكثيرون أن يكون له مستقبل كبير مع الساحرة المستديرة.

ونيكو غونزاليس من أسرة كروية عريقة فوالده هو لاعب فريق ديبورتيفو لاكورنيا السابق فران غونزاليس، الذي كان من أبرز نجوم الكرة الإسبانية في السابق، بحسب ما نقلت "إس" الإسبانية.
المصدر: سبوتنيك
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