رياضة

"في أسوأ مواسمه".. رونالدو يواصل تحطيم الأرقام التاريخية

Lebanon 24
13-05-2021 | 21:00
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يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحدا من أسوأ مواسمه في كرة القدم، مع يوفنتوس الإيطالي، لكنه لا يكف عن تحطيم الأرقام القياسية.


ووصل رونالدو للهدف رقم 100 في مشواره مع يوفنتوس، في موسمه الثالث فقط مع "البيانكونيري"، وهو إنجاز مبهر، خاصة للاعب بعمر 36 عاما.


وسجل رونالدو لفريقه أمام ساسولو، مساء الأربعاء، ليصل للهدف رقم 100، كما رفع رصيده في صدارة هدافي الدوري للهدف رقم 28.

وقال رونالدو على حسابه بموقع إنستغرام بعد الهدف رقم 100: " دائما لدي شعور خاص للوصول إلى 100 هدف لفريقي. فخور بهذا الرقم، سعيد لمساعدة يوفنتوس".

وأضاف: " "سعيد برؤية باولو ديبالا يصل إلى هدفه رقم 100 مع يوفنتوس. تهانينا باولو ديبالا. لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا ونسعى للحصول على النقاط المتبقية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لا يزال هناك الكثير على المحك وسنواصل القتال من أجل جميع أهدافنا المتبقية".


وأصبح رونالدو أول لاعب بالتاريخ يصل للهدف رقم 100 مع 3 أندية مختلفة، حيث سجل 450 هدفا بقميص ريال مدريد الإسباني، و118 هدفا بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبالرغم من الانتقادات العديدة التي تطال يوفنتوس ورونالدو، بسبب تربعهم المركز الخامس في الدوري، وابتعادهم عن مراكز دوري الأبطال، إلا أن رونالدو مستمر في تحطيم الأرقام القياسية.

كما يحتل رونالدو المركز الثالث بين هدافي أوروبا في سباق "الحذاء الذهبي"، برصيد 28 هدفا، خلف ليونيل ميسي هداف برشلونة (29 هدفا)، وروبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ (39 هدفا).

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