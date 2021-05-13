"في أسوأ مواسمه".. رونالدو يواصل تحطيم الأرقام التاريخية

يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحدا من أسوأ مواسمه في كرة القدم، مع يوفنتوس الإيطالي، لكنه لا يكف عن تحطيم الأرقام القياسية.
ووصل رونالدو للهدف رقم 100 في مشواره مع يوفنتوس، في موسمه الثالث فقط مع "البيانكونيري"، وهو إنجاز مبهر، خاصة للاعب بعمر 36 عاما.
وأضاف: " "سعيد برؤية باولو ديبالا يصل إلى هدفه رقم 100 مع يوفنتوس. تهانينا باولو ديبالا. لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا ونسعى للحصول على النقاط المتبقية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لا يزال هناك الكثير على المحك وسنواصل القتال من أجل جميع أهدافنا المتبقية".