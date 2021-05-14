من هو الرياضي الأعلى دخلا في عام 2020؟

تصدر نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور، قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2020.

وقدرت عائدات الإيرلندي بـ180 مليون دولار، منها 158 مليون من الأعمال التجارية، حيث قام ببيع أسهمه في شركة لإنتاج الويسكي.

وبحسب المجلة، فإن ماكغريغور هو واحد من أربعة رياضيين حقق أكثر من 100 مليون دولار كعائدات في عام 2020.وخاض ماكغريغور نزالا واحدا، في العام الماضي، انتهى بفوزه على منافسه الأمريكي دونالد سيروني بعد 40 ثانية فقط من البداية، ليتحصل على مبلغ 22 مليون دولار.وحلّ نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ومتصدر اللائحة في عام 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني مع عائدات تقدّر بـ 130 مليون دولار، وتلاه نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 120 مليونا.

وأكمل لاعب دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية داك بريسكوت رباعي المقدمة مع مداخيل بـ 107.5 ملايين دولار، متقدماً على نجم كرة السلة وفريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس (96.5 مليون دولار) والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي (95 مليون دولار)، بحسب ما نشر موقع france24.