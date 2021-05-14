من هو الرياضي الأعلى دخلا في عام 2020؟

تصدر نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور، قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2020.
وقدرت عائدات الإيرلندي بـ180 مليون دولار، منها 158 مليون من الأعمال التجارية، حيث قام ببيع أسهمه في شركة لإنتاج الويسكي.
وأكمل لاعب دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية داك بريسكوت رباعي المقدمة مع مداخيل بـ 107.5 ملايين دولار، متقدماً على نجم كرة السلة وفريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس (96.5 مليون دولار) والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي (95 مليون دولار)، بحسب ما نشر موقع france24.