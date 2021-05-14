رياضة

من هو الرياضي الأعلى دخلا في عام 2020؟

Lebanon 24
14-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-822740-637565749066848451.jpg
Doc-P-822740-637565749066848451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تصدر نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور، قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2020.

وقدرت عائدات الإيرلندي بـ180 مليون دولار، منها 158 مليون من الأعمال التجارية، حيث قام ببيع أسهمه في شركة لإنتاج الويسكي.

 

 



وبحسب المجلة، فإن ماكغريغور هو واحد من أربعة رياضيين حقق أكثر من 100 مليون دولار كعائدات في عام 2020.

وخاض ماكغريغور نزالا واحدا، في العام الماضي، انتهى بفوزه على منافسه الأمريكي دونالد سيروني بعد 40 ثانية فقط من البداية، ليتحصل على مبلغ 22 مليون دولار.

وحلّ نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ومتصدر اللائحة في عام 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني مع عائدات تقدّر بـ 130 مليون دولار، وتلاه نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 120 مليونا.

وأكمل لاعب دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية داك بريسكوت رباعي المقدمة مع مداخيل بـ 107.5 ملايين دولار، متقدماً على نجم كرة السلة وفريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس (96.5 مليون دولار) والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي (95 مليون دولار)، بحسب ما نشر موقع france24.

المصدر: سبوتينك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-05-14
02:00 | 2021-05-14
14:00 | 2021-05-13
11:00 | 2021-05-13
08:00 | 2021-05-13
05:00 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website