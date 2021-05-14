"الإمارات للدراجات الهوائية" يتألق في سباق تروفيو كالفيا

أنعش ريان جيبنز آمال فريق الإمارات للدراجات الهوائية إثر فوزه في سباق تروفيو كالفيا، وهو جزء من تحدٍ مدته 4 أيام في سلسلة سباقات مايوركا.
وحقق جينز هذا الإنجاز بعد بذله جهداً بطولياً قدم من خلاله أداء هجومياً انتهى بفوزه بعد منافسة شديدة في سباق سرعة على طول 168.7 كلم.
وتمكن جيبنز، بطل القارة الأفريقية، من التغلب على الدراج الفرنسي في المسافة الأخيرة قبل خط النهاية، مخلفاً وراءه مجموعة الدراجين بفارق 41 ثانية.
ويمثل هذا الفوز الانتصار الحادي عشر لفريق الإمارات لهذا العام وأول فوز لجيبنز في سباقات الطرق منذ تتويجه بطلاً قارياً في أفريقيا.