رياضة

"الإمارات للدراجات الهوائية" يتألق في سباق تروفيو كالفيا

Lebanon 24
14-05-2021 | 14:00
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أنعش ريان جيبنز آمال فريق الإمارات للدراجات الهوائية إثر فوزه في سباق تروفيو كالفيا، وهو جزء من تحدٍ مدته 4 أيام في سلسلة سباقات مايوركا.

وحقق جينز هذا الإنجاز بعد بذله جهداً بطولياً قدم من خلاله أداء هجومياً انتهى بفوزه بعد منافسة شديدة في سباق سرعة على طول 168.7 كلم.


ضم السباق مسافة تسلق بلغت 3400 متر، انطلق جيبنز بعدها قبل 70 كلم من النهاية ضمن مجموعة من سبعة دراجين، تقلصت في النهاية لتقتصر على دراجين اثنين هما جيبنز وأنثوني ديلابلاس من فريق "أركيا-سامسيك".

وتمكن جيبنز، بطل القارة الأفريقية، من التغلب على الدراج الفرنسي في المسافة الأخيرة قبل خط النهاية، مخلفاً وراءه مجموعة الدراجين بفارق 41 ثانية.

ويمثل هذا الفوز الانتصار الحادي عشر لفريق الإمارات لهذا العام وأول فوز لجيبنز في سباقات الطرق منذ تتويجه بطلاً قارياً في أفريقيا.


وقال جيبنز "هذا الفوز يغمرني بالسعادة. بدأت السباق بأداء هجومي وضمنت مكانتي في المقدمة مع سفين إريك بيستروم، الذي كان متقدماً طوال السباق، بعد مرور 70-80 كلم، تقدمت مع سبعة دراجين ومن ثم انتهى الأمر باثنين.. كان يوماً شاقاً وشعرت بالتعب في النهاية، لكنني كنت واثقاً من تحقيق الفوز، وما يزال أمامنا ثلاثة سباقات في مايوركا هذا الأسبوع، ونحن نتطلع إلى تقديم نتائج طيبة فيها جميعاً."

جاء ذلك بعد يوم صعب مر على فريق الإمارات في جولة إيطاليا، انسحب فيه الدراج جو دومبروفسكي من السباق بعد إصابته إثر حادث في المرحلة الخامسة من الجولة.

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